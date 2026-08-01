15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanacak
İstanbul Valiliği, çekimleri devam eden 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek film çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını açıkladı. Açıklamaya göre köprü, 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatleri arasında Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlere kapalı olacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçici trafik düzenlemesine gidildi.
3 GECE TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesi yapıldı.
Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
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