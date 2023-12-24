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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle tehlikeli yolculuk kamerada

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

24.12.2023 - 14:36,
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15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde skuterle ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yasağa aldırış etmeden köprüye giren sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

Olay akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Bir sürücü yasak olmasına rağmen skuterle köprüde ilerledi. Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen skuter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğun trafikte skuterle sağ şeritte ilerlediği anlar görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde skuterle tehlikeli yolculuk kamerada
Kaynak: DHA
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15 Temmuz, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde skuterle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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