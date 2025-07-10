Ulaşcan Özer/ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. Bayrak, 16 Temmuz sabahına kadar asılı kalacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde, İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bayrak asımı için Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde toplanıldı. Buradaki etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya,15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları katıldı. Gruptakiler, önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasına kadar yürüdü. Ardından ise köprüye, Türk Bayrağı, 15 Temmuz Derneği flaması ve 'Zaferin Adı 15 Temmuz' yazılı bayrak asıldı. Ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya açıklamada bulundu. 18 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde Türk Bayrağı İstanbul Boğaz Hattı ve çevre semtlerden görülebilecek.

'BU MİLLETİN GENLERİNDE DEVLETİNE HER DAİM SAHİP ÇIKMA VARDIR'

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya," Bu sene 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümü bu milletin hain bir darbe girişimine karşı göstermiş olduğu üstün vatanseverliğin cesaretin göstergesi olarak 15 Temmuzu hep beraber yaşadık. ve bugün de tüm dünyaya en azından herkese buradaki o yapılmış olan o kahramanlığın göstergesi olarak bu şehitlerimiz mukaddes değerleri olarak vatan için millet için devlet için şehit düştüler ve onların kanının renginden oluşan türk bayrağımızı bugün boğazın incisi olan bu noktaya hep beraber şanlı bir şekilde dalgalansın diye indirdik. Tüm şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz. Bu milletin genlerinde devletine her daim sahip çıkma vardır, vatanseverlik vardır ve bunun en güzel göstergesini de 15 Temmuzda tüm dünyaya ispatladı" dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Şehit Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum, gerçekten ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe katılmak gerçekten çok güzeldi. Sene-i devriyesi birkaç gün sonra onunda biraz üzüntüsü var tabiki ama böyle şeyler olunca mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Dernek tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü'ne de Türk Bayrağı asıldı. Türk Bayrakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri boyunca asılı kalacak.