15 Temmuz şehitleri için İdlib'de kurban kesimi
15 Temmuz şehitleri için İdlib'de kurban kesimi

22.05.2026 15:23
15 Temmuz Derneği ve Türk Kızılay işbirliğiyle Suriye'nin İdlib bölgesinde 253 şehit anısına kurban kesimi yapılacak. 25 Mayıs'ta bölgeye hareket edecek heyet, 27-28 Mayıs'ta kamplarda et dağıtımı gerçekleştirecek.

15 Temmuz Derneği ve Türk Kızılay işbirliğiyle Suriye'nin İdlib bölgesinde "253 Şehidimiz Adına 253 Kurban" mottosuyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Derneğinin Kuzguncuk'taki merkez binasında kurban kesim organizasyonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, etkinliğin toplumsal dayanışma açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Turunç, "253 Şehidimiz Anısına 253 Kurban" mottosuyla bağışçıların kurbanlarını kesmek için organizasyon düzenleyeceklerini, mazlum halklar ile 15 Temmuz şehitlerinin aileleri arasında köprü kurduklarını belirtti.

Bu yıl ikincisini düzenleyecekleri kurban kesim organizasyonunu iş insanlarının katkısıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Turunç, şehitler adına hayata geçirilen bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Bölgede zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Müslümanları ziyaret etmekten ve onların yanında olduklarını hissettirmekten büyük mutluluk duyduklarını anlatan Turunç, organizasyonun savaş mağduru sivillere destek olmanın yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatma amacını taşıdığını dile getirdi.

Turunç, "Temennimiz, kamplarda yaşamlarını sürdüren kardeşlerimizin en kısa sürede güvenli ve huzurlu bir şekilde gündelik hayatlarına dönebilmeleridir. Aynı zamanda şehit ailelerimizin selamlarını da bölgeye ulaştırarak gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz." dedi.

Organizasyon için heyet, 25 Mayıs Pazartesi günü bölgeye hareket edecek. Heyette 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile Derneğin Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu Başkanı 15 Temmuz gazisi Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz gazisi Mehmet Emin Ertaş, 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın babası Turan Satır yer alacak.

Kurban kesimlerinin ardından 27 Mayıs'ta saat 15.00 itibarıyla İdlib'de bulunan kamplarda et dağıtım faaliyeti başlatılacak. Yardım organizasyonu, 28 Mayıs'ta da devam edecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

