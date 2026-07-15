10. yılında 15 Temmuz şehitliğinde yoğun ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Şehit aileleri, yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar şehitlerin kabirleri başında dua etti, karanfiller bıraktı.

Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şehitlere kabirleri başında dua etti. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de kabirleri ziyaret etti.

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı üyeleri de Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek burada anma programı gerçekleştirdi.

Programda vakfın basın açıklamasını okuyan Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Erdoğan, 15 Temmuz'un karanlığın aydınlığa dönüştüğü, milletin tanklara ve silahlara karşı sarsılmaz iradesini ortaya koyduğu bir destan olduğunu ifade ederek, "Tam 10 yıl önce bugün, bu aziz millet canından aziz bildiği vatanını, bayrağını ve mukaddesatını korumak için göğsünü kurşunlara siper etti." dedi.

Şehitlerin hatırasını sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, 15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olmadığını belirterek, "15 Temmuz sadece bir takvim yaprağı ya da geçmişte kalmış bir hüzün günü değildir. Aynı zamanda bir milletin topyekun kıyamı, esaret zincirlerini parçalayan iradesi ve vatan sevgisinin imandan geldiğinin en somut kanıtıdır." diye konuştu.