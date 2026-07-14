15 Temmuz 10. Yıl Anma Programları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Türkiye genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul'daki ana etkinliklerin yanı sıra fotoğraf sergileri, dijital deneyim alanları, anma yürüyüşleri, görsel gösteriler ve hafıza projeleriyle milletin demokrasi mücadelesi farklı mekanlarda vatandaşlarla buluşturulacak.

Anma programlarının merkezi, 15 Temmuz'da Başkent Millet Bahçesi olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek ve yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen programda, hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu kararlılık ve milli iradeye sahip çıkma iradesi bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak.

Etkinliklerde, aziz şehitler rahmetle yad edilirken gazilere duyulan minnet ifade edilecek ve onuncu yıl anısına hazırlanan etkinliklerle ortak hafıza canlı tutulacak.

Bu kapsamda hayata geçirilecek projelerden biri olan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı tren giydirme çalışması kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 10 tren, hafta boyunca Türkiye'nin farklı güzergahlarında sefer yapacak. Böylece milyonlarca yolcu, demokrasi destanını anlatan görseller ve milli birlik mesajıyla yolculukları boyunca buluşacak.

Anma programları kapsamında hazırlanan "Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ise bugün Esenboğa, İstanbul, Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Gaziantep havalimanlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde hazırlanan sergide, milletin darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi ve demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi yansıtan fotoğraflar yer alacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek hafıza projeleri de ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak. Üsküdar Meydanı'nda açılan Sessiz Tanıklık Enstalasyonu, 253 şehidin anısını yaşatacak. Her şehit adına bir Türk bayrağının yer alacağı alanda isim, doğum tarihi ve memleket bilgilerine yer verilecek, enstalasyon, milletin gösterdiği fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Kızılay Meydanı'na "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli kurulacak

15 Temmuz'da ise Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak Hatıra Ağacı Deneyim Alanı, ziyaretçilere etkileşimli bir hafıza deneyimi sunacak.

Vatandaşlar dokunmatik ekranlar aracılığıyla şehitlere yönelik duygu, düşünce ve mesajlarını paylaşabilecek, iletilen tüm mesajlar ortak dijital hafızada bir araya getirilecek. Böylece ziyaretçiler yalnızca anma programlarını izleyen değil toplumsal hafızanın oluşumuna katkı sunan aktif katılımcılar haline gelecek.

Başkentte kurulacak "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli, 15-16 Temmuz'da Kızılay Meydanı'nda ziyaret edilebilecek.

Ses, ışık ve dijital teknolojilerle hazırlanan deneyim alanı, darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan süreci ziyaretçilere aktarırken, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeleri de gözler önüne serecek.

Demokrasi mücadelesinin simge mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da anma programlarının önemli duraklarından biri olacak. 15 Temmuz günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Zincirlikuyu'dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitliği'nde sona erecek.

Akşam saatlerinde ise İstanbul Boğazı, demokrasi destanını anlatan görsel gösterilere ev sahipliği yapacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirilecek mapping gösterileri, dijital sanat teknikleriyle o gece yaşananları ve milletin birlik ruhunu izleyicilere aktaracak. Saat 22.15'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde düzenlenecek 1500 dronlu ışık gösterisi ise gökyüzüne Türk bayrağını ve "İrade Bizim, Zafer Bizim" mesajını yansıtacak.

Anma programları yalnızca Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmayacak.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde kurulacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları", vatandaşlara hazırlanan video ve dijital içeriklerle o gece yaşananları yeniden deneyimleme imkanı sunacak.

Ayrıca Başkent Millet Bahçesi ile 81 ilde gerçekleştirilecek etkinliklerde, vatandaşlara, Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti dağıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek programlarla, milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı onuncu yılında bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" teması etrafında şekillenen etkinlikler, şehitlerin emaneti olan demokrasi bilincini canlı tutmayı, ortak hafızayı güçlendirmeyi ve milletin yazdığı demokrasi destanını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Böylece Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek anma programları, geçmişe duyulan vefayı geleceğe taşınan ortak bir bilinçle buluşturacak.