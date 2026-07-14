15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde etkinlikler - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde etkinlikler

14.07.2026 16:05
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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde 81 ilde anma programları, Bakan Çiftçi'nin katılımıyla 100 etkinlik, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, Göç İdaresi ve AFAD tarafından şehit ziyaretleri, sergiler ve gösteriler düzenleyecek.

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılacağı programlarla beraber 100 etkinlik yapılacak.

Buna göre, Bakan Çiftçi, ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret edecek. Daha sonra Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının beklendiği programlara iştirak edecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek anma programında şehitlerin anısına karanfil bırakacak Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek anma programının ardından Özel Harekat Başkanlığı'ndaki etkinliğe katılacak.

Jandarma Genel Komutanlığının etkinlikleri

Jandarma Genel Komutanlığınca Ankara'nın Ulus semtinde mehteran gösterisi düzenlenecek, 15 Temmuz ezgileri seslendirilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergileri açılacak.

Ayrıca başkent semalarında Türk bayrağı ve 15 Temmuz logolu bayraklarla paraşüt gösterisi gerçekleştirilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığının etkinlikleri

Sahil Güvenlik Komutanlığınca TCSG-Dost, TCSG-Güven ve TCSG-Umut gemilerinde Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ve gazi aileleri ağırlanacak, deniz üzerinde programlar düzenlenecek. Öte yandan, 36 liman da halkın ziyaretine açılacak.

Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığının etkinlikleri

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından "FETÖ'nün Yapılanma Modeli ve Devletin Kararlı Mücadelesi" başlıklı, anma etkinliği gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından FETÖ'nün yapılanma modeli Göç İdaresi Başkanlığı çalışanlarına anlatılacak.

AFAD Başkanlığınca, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde AFAD personeli ile anma etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde etkinlikler - Son Dakika

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