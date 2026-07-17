15 Temmuz'un 10. yılında İHA'larla gökyüzünde anma - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında İHA'larla gökyüzünde anma

17.07.2026 12:14
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasına, insansız hava araçlarıyla (İHA) "253 Şehidimiz Anısına" yazılarak, ay ve yıldız çizildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasına, insansız hava araçlarıyla (İHA) "253 Şehidimiz Anısına" yazılarak, ay ve yıldız çizildi.

15 Temmuz Şehitler Derneğinden yapılan açıklamaya göre dernek, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının işbirliğiyle darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla özel bir çalışmaya imza attı.

Çok sayıda İHA, derneğin 15'lilerden 15 Temmuz'a vizyonunun son halkası için Çanakkale'den havalandı. "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı da (SİHA) bu göreve dahil edildi.

Uçuşa geçen İHA'lar, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki ortalama 253 kilometrelik mesafeyi kat ederek, havada ay yıldız çizdi ve "253 Şehidimiz Anısına" yazdı.

Dernek, 15 Temmuz şehitlerine olan vefalarını İHA'larla göklere kazırken, bu anlar uçuş radar izinde görüntülendi.

Söz konusu çalışmaya ilişkin dernek tarafından paylaşılan videoda, Bayraktar TB2'nin uçuşa hazırlanması, uçuş izni istenmesine dair telsiz kayıtları ve uçuş radar izi yer aldı.

Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında İHA'larla gökyüzünde anma - Son Dakika

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