15 Temmuz'un 10. yılında müze ve şehitler makamı ziyaretleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. yılında müze ve şehitler makamı ziyaretleri başladı

15.07.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merve Gülizar Tan: - "Biz, o gün bir ve beraber olduk, 'İrade, millet biziz.' dedik. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi karşısında sokaklarda ve meydanlarda tek yürek olan milletimiz, iradesinin gasbedilemeyeceğini tüm dünyaya, insanlara gösterdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar gelmeye başladı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana gelen ziyaretçiler, şehitler için dua ederken, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de gezdi.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"15 Temmuz'un 10. yılında burada olmak çok anlamlı"

Ziyaretçilerden Merve Gülizar Tan, darbe girişimi sırasında Ankara'da olduğunu, ailesiyle birlikte meydanlara çıktığını, insanların tanklar tarafından nasıl ezildiğini gördüğünü söyledi.

Tan, "Biz, o gün bir ve beraber olduk, 'İrade, millet biziz.' dedik. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi karşısında sokaklarda ve meydanlarda tek yürek olan milletimiz, iradesinin gasbedilemeyeceğini tüm dünyaya, insanlara gösterdi. 15 Temmuz'un 10. yılında burada olmak çok anlamlı." dedi.

Naciye Sümeyye Ercan ise 15 Temmuz'da şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek, "Bugün üzgün olmamın tek sebebi, aynı meydanda birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşımın şehadete kavuşması, benim ise şehadete erişememiş olmamdır. Onun dışında zaten buraya süslenip, püslenip geliyoruz. Bugün bizim düğün günümüz. Vatan sevgisi imandandır" diye konuştu.

Kendisinin 4 kez Filistin'e 1 kez de Arakan'a gittiğini anlatan Ercan, 15 Temmuz'da Ankara'da olduğunu, şehadeti çok istediğini ama nasip olmadığını, her yıl burayı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güncel, Merve, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında müze ve şehitler makamı ziyaretleri başladı - Son Dakika

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:49:32. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. yılında müze ve şehitler makamı ziyaretleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.