İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenleniyor

İstanbul\'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenleniyor
13.07.2026 23:40
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'da binlerce kişinin katılımıyla Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlenecek. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla saat 10.00'da başlayacak yürüyüş, 15 Temmuz Şehitliği'nde sona erecek.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, İstanbul'da binlerce vatandaşın katılımıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü', 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Zincirlikuyu Metrobüs durağında başlayacak, 15 Temmuz Şehitliği'nde sona erecek.Yaklaşık 5 bin kişinin katılmasının beklendiği yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin önemli programları arasında yer alacak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu tarihi direnişin simge mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin 10'uncu yılında bir kez daha demokrasiye, milli iradeye ve şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkma kararlılığının sembolü olacak. Bu yıl 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenecek yürüyüşte, vatandaşlar şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya gelecek. Programın sonunda katılımcılara günün anısına özel olarak hazırlanan tişört, şapka, çanta ve hatıra madalyası takdim edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'nün, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına, milli hafızanın canlı tutulmasına ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Düzenleniyor - Son Dakika

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