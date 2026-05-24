15 Ülke'den Kudüs'te Olan Girişime Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı ile aralarında Somali, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanları, sözde "Somaliland" bölgesinin Kudüs'te büyükelçilik açma yönündeki girişimini kınadı. Açıklamada, adımın uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin toprağı statüsünün değiştirilemeyeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde 'Somaliland' bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır."

Bu adım, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olup, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan bir ihlalini teşkil etmektedir. Dışişleri Bakanları ayrıca, işgal altındaki Kudüs'te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımı kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedir.

Dışişleri Bakanları, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu ve hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını tekrarlamaktadır. Dışişleri Bakanları ayrıca, Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğüne halel getiren veya egemenliğini ihlal eden tüm tek taraflı girişimleri kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulamaktadırlar. "