15 Yıldır Aranan Şüpheli İzmir'de Yakalandı

İzmir'de 15 yıldır çeşitli suçlardan aranan şüpheli, Tire ilçesinde polisin uygulama noktasında başka bir kişiye ait kimlik kartını kullanırken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçede yaptığı uygulamada, şüphe üzerine D.C'yi durdurdu.
İnceleme sonucunda, D.C'nin kullandığı kimliğin bir başkasına ait olduğu belirlendi.
D.C'nin yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan 15 yıldır arandığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
