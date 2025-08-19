155 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

KAYSERİ'de 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından hakkında kesinleşmiş 155 yıl 5 ay hapis cezasıyla 2 yıldır aranan K.H. (29), yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 6 ay süre ile yürütülen saha çalışmaları sonucu, belirlenen adrese yapılan operasyonda, çok sayıda 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından hakkında kesinleşmiş 155 yıl 5 ay hapis cezasıyla 2 yıldır aranan K.H. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.