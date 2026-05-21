158 Şüpheliye Operasyon

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerden 71'i tutuklanırken, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının iş birliğiyle yürütülen operasyonlarda, çok sayıda farklı suç ağına ulaşıldı.

Soruşturmaya göre şüphelilerin İstanbul, Yozgat ve Kayseri'de sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptığı, Erzurum ve İzmir'de uyuşturucu ticaretini organize biçimde yürüttüğü, Şanlıurfa ve Aydın'da yasa dışı bahis oynattığı ve para transferlerine aracılık ettiği, Kocaeli'de resmi belgede sahtecilik suçu işlediği, Adana'da tütün kaçakçılığı yaptığı, Antalya ve Gaziantep'te ise tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 748 milyon TL'lik para hareketi bulunduğu belirlendi.