16,98 gram uyuşturucu ele geçirilen Kırıkkale'deki operasyonda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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16,98 gram uyuşturucu ele geçirilen Kırıkkale'deki operasyonda 1 zanlı tutuklandı

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16,98 gram uyuşturucu ele geçirilen Kırıkkale\'deki operasyonda 1 zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16,98 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 16,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 16,98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 920 ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıUyuşturucu TicaretiKırıkkaleNarkotik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: 16,98 gram uyuşturucu ele geçirilen Kırıkkale'deki operasyonda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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