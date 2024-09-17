16 Aylık Alya Balkonundan Düştü, Hayata Tutundu - Son Dakika
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16 Aylık Alya Balkonundan Düştü, Hayata Tutundu

16 Aylık Alya Balkonundan Düştü, Hayata Tutundu

Alya Ökdem, 6. kattan düşerek ağır yaralandı. 17 gün tedavi sonrası hayata döndü, kalıcı hasar riski var.

17.09.2024 14:39
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MANİSA'da, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen 16 aylık Alya Ökdem, yoğun bakımda 17 gün süren tedavisinin ardından hayata tutundu. Tedavisine evde devam edilen Alya'nın beyni ve bacaklarında kalıcı hasar olduğu belirtildi.

Olay, 17 Ağustos günü 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Annesi Büşra Ökdem'in (25) evde yemek yaptığı sırada balkonda oynayan Alya bebek, iddiaya göre balkonda yere monte edilmiş klima motorunun üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Alya, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düştü. Sitenin bahçesinde dekorasyon amaçlı yer alan çalıların üzerine düşüp, hızı kesilen bebek, ağır yaralandı. Annesinin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Alya, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 17 gün süren tedavinin ardından 3 Eylül'de taburcu edilen Alya Ökdem'in beyninde ve bacaklarında kalıcı hasar oluştuğu bildirildi. Aile, klima motorunu balkon zeminine montajlayan yetkili servis hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK'

Anne Büşra Ökdem, Çok zor bir süreçten geçtik. Bir mucize oldu ve bebeğimiz hayata tutundu. Klima yetkili servisi birçok kez aramamıza rağmen gelmedi. Çocuğumuzun ölümüne neden oluyorlardı. Çok bekledik ama çocuğumuz tekrar hayata döndü. Tedavi sürecimiz evde devam ediyor. Bir, iki gündür yürümeye başladı. Beynindeki dalgalanmalardan ötürü havale ilaçları kullanıyoruz. Ağlıyor, uyku konusunda sıkıntılarımız var. İyileştik diyemeyiz. Nefes alıyor mu diye sürekli kontrol ediyoruz. 15 dakika da bir uyandırıp, bilinç kontrolü yapıyoruz. Sürekli başında bekleyip, gözetim altında tutuyoruz diye konuştu. Özel bir şirkette vinç operatörü olarak çalışan Alya'nın babası Rıza Ökdem (27) ise Böyle kötü bir olayla karşılaştık. Eşimin beni aramasıyla iş yerinden apar topar eve geldim. Klima servisi yüzünden kızımız böyle kötü bir olaya maruz kaldı. Klima yetkili servisi hakkında şikayetçi olduk. Arama kayıtlarımız mevcut. Klima motorunu yukarı alalım diye defalarca aradık. Onların ihmali yüzünden kızım yoğun bakımda tedavi gördü. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Çocuğumuzun sağlığı daha iyiye gidiyor ama kalıcı hasarlar olacağını söylüyorlar diye konuştu.

Haber - Kamera Ersan ERDOĞAN MANİSA,

Kaynak: DHA

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