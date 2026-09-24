16 emniyet kaydı olan motosikletli, Eyüpsultan\'da polise çarpıp kaçtı, tutuklandı

EYÜPSULTAN'da kazaya müdahale eden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Canpolat D. (19) ve arkasındaki C.A., trafik polisine çarparak kaçtı. Diğer polis memurunun sivil araçla sürdürdüğü takip sırasında motosikletin lastiğine ateş açılarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Sadabat 1 Viyadüğü TEM istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Y., yaralanmalı trafik kazasına müdahale ettiği sırada üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Yaralanan M.Y., Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS YOLDAN ÇEVİRDİĞİ SİVİL ARAÇLA TAKİP ETTİ

Polis memurunun yanında bulunan Trafik Şube Müdürlüğünde görevli E.H., şüphelileri yakalamak için yoldan geçen sivil bir araca binerek takibe başladı. Takip sırasında kaçan şüphelileri durdurmak için ateş açan polis memuru, motosikletin arkasında oturan C.A.'yı ayak bileğinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.A. ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında motosikleti kullanan kişinin Canpolat D. olduğu, olayda kullanılan motosikletin ise 34 FCA 206 plakalı olduğu belirlendi. Motosiklet ele geçirilirken, Canpolat D. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

16 KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Canpolat D.'nin 'Güveni kötüye kullanma', 'Açıktan hırsızlık', 'Bisiklet hırsızlığı', 'Otodan hırsızlık', 'Cinsel taciz' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçları başta olmak üzere 16 emniyete geliş kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A., 'Görevli memura mukavemet' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Canpolat D. ise 'Kasten yaralama', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.