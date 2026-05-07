Kütahya'da 16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Başladı

(KÜTAHYA) - Kütahya'nın kültürel mirasını bilim, sanat ve müzik ekseninde geleceğe taşımayı hedefleyen 16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu bugün gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Bugün başlayan 16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 10 Mayıs'a kadar "Güzel Sanatlar, Müzik ve Sosyal Psikoloji" temasıyla, Türkiye'nin ve dünyanın farklı üniversitelerinden bilim insanlarını, sanatçıları, akademisyenleri ve kültür insanlarını Kütahya'da bir araya getirecek.

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği öncülüğünde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yönetiminde sürdürülen; Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşen sempozyumun açılış programında sanatın insan ve toplum üzerindeki etkisi, müziğin kültürel hafızadaki yeri ve sosyal psikolojinin sanatla güçlü bağı vurgulandı. Açılış programına, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Sempozyumun; bilimsel üretime, sanatsal gelişime ve kültürel etkileşime önemli katkılar sunacağı belirtilerek, Hisarlı Ahmet'in Türk halk müziğine kazandırdığı değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Hisarlı Ahmet adına düzenlenen sempozyum kapsamında bilimsel bildirilerin yanı sıra konserler, paneller, atölye çalışmaları ve sergiler gerçekleştirilecek. Program boyunca sanatın farklı disiplinleri ile sosyal psikoloji arasındaki ilişki çok yönlü olarak ele alınacak.