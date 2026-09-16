16 yaşındaki viyolacı Demirkan Yay, EYOA\'da Türkiye\'yi temsil etti

Avrupa Gençlik Orkestrası Akademisine (EYOA) tam bursla kabul edilerek 17 Avrupa ülkesinden seçilen 76 genç müzisyen arasında yer alan 16 yaşındaki viyolacı Demirkan Yay, viyola grubunun liderliğini üstlenerek Türkiye'yi Almanya'daki konserlerde temsil etti.

Avrupa Parlamentosunun himayesinde düzenlenen 2026 EYOA programı, 3-13 Eylül'de Almanya'nın Mannheim kentinde gerçekleştirildi.

Akademiye tam bursla kabul edilen Yay, program kapsamında farklı Avrupa ülkelerinden genç müzisyenlerle orkestra çalışmalarına katılırken, viyola grubunun baş viyolacısı olarak Mannheim'daki konserlerde sahne aldı.

6 yaşında başlayan müzik yolculuğu

Demirkan Yay müzikle 6 yaşında tanıştı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi İlköğretim Okuluna yetenek bursuyla kabul edilen Yay, burada eğitmen Ece Akyol'dan viyolanın yanı sıra piyano eğitimi aldı.

Konservatuvar eğitiminden 10 yaşında ayrılarak akademik eğitimine farklı bir okulda devam eden Yay, müzik çalışmalarını ise sürdürdü.

Viyola eğitimini bireysel olarak sürdüren genç müzisyen, Murat Cangal ile çalıştı, uluslararası viyola sanatçısı Mathis Rochat'nın ustalık sınıfına katıldı.

Konservatuvar eğitiminin ardından müzik çalışmalarını kendi disipliniyle sürdüren Yay, uluslararası müzik akademileri, yarışmalar ve orkestra projelerinde yer aldı.

Akademik başarısını da sürdürüyor

Müzik çalışmalarının yanı sıra akademik eğitimine önem veren Yay, LGS sınavında yüzde 0,6'lık dilime girdi. Sınava hazırlandığı dönemde müzik çalışmalarına da devam eden genç viyolacı, 13 yaşındayken ABD'deki Luzerne Music Center'ın bir aylık yaz programına tam bursla kabul edildi.

Program kapsamında 4 hafta boyunca orkestra ve oda müziği çalışmalarına katılan Yay, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla birlikte çalışma ve konser deneyimi kazandı.

Eğitimine burslu olarak devam eden Yay, IB Diploma Programı kapsamında ileri düzey matematik ve fizik dersleri alıyor. Kodlama ve robotiğe de ilgi duyan genç müzisyen, matematik ve zeka olimpiyatları çalışmalarına katılarak bilim ve sanat alanlarında kendisini geliştirmeyi sürdürüyor.

Uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti

Demirkan Yay, müzik alanındaki çalışmalarını uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle de taçlandırdı.

Yay, Debussy International Music Competition'da "Gümüş Ödül" kazanırken, Charleston International Music Competition'da kendi yaş kategorisinde "Birincilik Ödülü"nün yanı sıra "İzleyici Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Henüz 12 yaşındayken AdraFest Oda Müziği konserlerinde solo repertuvarıyla sahne alan Yay, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi ve Belçika'daki Musica Mundi Yaz Akademisinde eğitim ve performans çalışmalarına katıldı.

Türkiye'de ise Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bünyesinde Şef Rengim Gökmen ile çalışan Yay, Başkent Oda Müziği Orkestrasında Şef Şerif Can Ünver yönetimindeki çalışmalarda ve konserlerde yer aldı.