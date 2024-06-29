16 Yıldır Süren Bekleyiş: Kaybolan AK Parti Belediye Meclis Üyesinin Cenazesi Hala Bulunamadı - Son Dakika
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16 Yıldır Süren Bekleyiş: Kaybolan AK Parti Belediye Meclis Üyesinin Cenazesi Hala Bulunamadı

Kırşehir'de 2008 yılında kaybolan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırşık'ın ailesi, 16 yıldır cenazesine kavuşma umuduyla bekliyor. Kardeşi Mustafa Kırışık, katillerin ağabeyinin cenazesinin yerini söylememesi üzerine hala umudunu kaybetmediğini belirtiyor.

29.06.2024 16:49
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16 yıldır süren acı bekleyiş

2008 yılında kaybolan AK Parti Belediye Meclis Üyesinin kardeşi ağabeyine kavuşma hayaliyle yaşıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2008 yılında bıraktığı bir mesajla ortadan kaybolan AK Parti'nin belediye meclis üyesi Hasan Kırşık'ın ailesi 16 yıldır umutla bir haber bekliyor.

Belediye Meclisi Üyesi Hasan Kırşık'ın kardeşi Mustafa Kırışık; ağabeyinin cenazesine kavuşma umuduyla her gün sabırlı mücadelesini sürdürüyor. 2008 yılında bir not bırakarak otomobili terkedilmiş halde bulunan Hasan Kırışık'ın 12 yıl sonra katil zanlılarının bulunmasına sevinen aile; 4 yıldır da Hasan'ın cesedinin bulunması için çaba gösteriyor. Ağabeyinin cenazesine kavuşmak için 16 yıldır bekleyen ve hiç umudunu yitirmediğini söyleyen kardeş Mustafa Kırışık; 2008 yılında ağabeyini cinayete kurban verildiğini söyledi. Kardeş Kırışık açıklamasında; "Kırşehir'de, 12 yıllık çalışmanın ardından cinayet zanlıları yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstinaf kararıyla bizler Yargıtay sürecini beklemeye başladık" dedi.

Katillerden sadece ağabeyinin cenazesinin yerini istiyor

Belediye meclis üyesinin kaybolması ve sonrasındaki süreç zaman zaman gündeme geliyor olsa da ağabeyinin cenazesine henüz ulaşılamadığını anlatan Mustafa Kırışık; "4 yıl geçti ve biz yargıtaydan sonuç alamadık. Bizim amacımız; ne Yargıtay, ne istinaf. Biz aile olarak ağabeyimizin cenazesini istiyoruz. Katiller, ağabeyimin cenazesinin yerini söylemediler. Katillerden talebimiz bir kemik parçası da olsa ağabeyimizin bir mezarının olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olay

Kırşehir'de 2008 yılında kardeşi Mustafa Kırışık'a mesaj atarak 'hakkını helal et, çocuklarım sana emanet' yazılı mesajla belediye meclisi üyesi Hasan Kırışık ortadan kaybolmuştu. Hiçbir hayati ize rastlanılmayan Kırışık'ın bulunması için özel ekip de kurulmuştu. Arama çalışmalarında kayıplara karışan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık davasında 22. duruşmada 6 kişi hakkında müebbet hapis cezası çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, AK Parti, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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