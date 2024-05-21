160 Yıllık Acı: Çerkesler, Atalarını Andı - Son Dakika
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160 Yıllık Acı: Çerkesler, Atalarını Andı

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, Çerkes halkının sürgün edildiği ve binlercesinin hayatını kaybettiği olayı anmak için bir etkinlik düzenlendiğini belirtti. Programda, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca, Kartepe ilçesinde de bir yürüyüş gerçekleştirildi ve Nart Ateşi yakıldı. Başkan Uygun, Çerkes halkının yaşadığı acıları ve sürgünün etkilerini vurgulayarak, devletlerin bu konuda adımlar atmasını istedi.

21.05.2024 22:32
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160 yıllık acı: Çerkesler, atalarını andı

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun:

"Yolda kimi çocuğunu kimi eşini denize verdi"

KOCAELİ - Kafkasya'dan 160 yıl önce sürgün edilirken hayatını kaybeden Çerkes halkı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anıldı. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, "Karadeniz en çok bize karadır. Yolda kimi çocuğunu kimi eşini denize verdi, yıllarca büyüklerimiz balık yemedi" dedi.

Çarlık Rusya'sı tarafından 21 Mayıs 1864'te Kafkasya'dan toplanılarak Türkiye'ye sürgün edilen ve sürgün sırasında binlercesinin hayatını kaybettiği Çerkes halkı, Tepecik Mahallesi Fevziye Parkı'nda anıldı. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği koordinesinde gerçekleştirilen programda Çerkes Sürgün Anıtı etrafında toplanan vatandaşlar ataları için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybedenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Program sonunda anıta karanfil bırakılırken lokma dağıtıldı.

Öte yandan, Kartepe ilçesindeki Ketenciler Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Çerkes bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Nart Ateşi yakıldı, meşalelerle ateş etrafında dönülerek hayatını haybedenler anıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da etkinliğe katıldı.

"Yolda kimi çocuğunu kimi eşini denize verdi"

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, "Dünyanın en büyük soy kırımlarından biri olarak kabul edilen 21 Mayıs 1864 tarihiyle hafızalara işlenmiş büyük Çerkes sürgününde kaybettiklerimizi anmak ve dünyaya durumuzu göstermek için toplandık. Kafkas halkları ve Çerkesler'in hiçbir halkın toprağında gözü olmamıştır. Kuzey Kafkasya'nın tarih boyunca çok az zamanı geçmiştir bazen din savaşları bazen büyük imparatorlukların savaşlarının ortasında kalmıştır. Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası sebebiyle 1763'ten 1864'e kadar 101 yıl süren savaşın sonunda maalesef Kuzey Kafkasya'daki atalarımız savaşı kaybettiler. Savaşı kaybettikleri için sürüldüler. Savaş çok acımasızdı orantısız bir güç vardı ve birçok köy yakıldı. Ekinler yakıldı sivil insanlar öldürüldü ve büyük bir göçe zorlandı. Kuzey Kafkasya halklarının büyük bir kısmı Osmanlı topraklarına göçe zorlandı. Yolda kaybettiğimiz bir sürü büyüğümüz var. Yıllardır dilimize dayadığımız bir sözümüz var 'Karadeniz en çok bize karadır'. Yolda kimi çocuğunu kimi eşini denize verdi, yıllarca büyüklerimiz balık yemedi. Kuzey Kafkasya halkları gittikleri ülkede çok dağınık yerleştirilse de her zaman kültüre, sanata, edebiyata, spora, siyasete ve askeriye ye büyük katkı sundu. Büyük Kafkas sürüm ve soykırımının özellikle Rusya tarafından tanınmasını göç etmiş hemşerilerimizin arkalarında bıraktığı atalarıyla ilişkilerini kolaylaştırmak için devletimiz ve Rusya'nın girişimlerde buluşmasını istiyoruz. Geride bıraktıklarımızı rahat rahat ziyaret etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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