17. Giresun Tanıtım Günleri Kağıthane'de Gerçekleşti

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(GİRESUN)- Giresun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen 17'nci Giresun Tanıtım Günleri, bu yıl ilk kez Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Giresun'un yöresel lezzetlerinin ve halk oyunları gösterileri ile yöresel sanatçı performanslarının yer aldığı etkinlik, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 17- 20 Ekim günleri arasında gerçekleşti. Giresun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen tanıtım günleri, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu öncülüğünde organize edildi. Program kapsamında Giresun ve tüm ilçelerindeki kültürler Hasbahçe Mesire Alanı'nda hazırlanan stantlarda sergilendi. Etkinliğe katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise hemşehrilerine Giresun'dan selamlar iletti.

"Giresun bu kadar devletinin yanında olmasına rağmen hak ettiği hizmeti alamıyor"

Giresun Medya Platformu tarafından gerçekleşen canlı yayında Sadi Toygar'ın konuğu olan Başkan Köse yapılan işlerin emek ve sevgi gerektirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çok güzel ve coşkulu bir etkinlik oluyor. Stantlar birbirinden güzel, hepsini tek tek dolaştık. Giresun o kadar büyük bir coğrafya ki, o kadar büyük bir kültür ki. Tabi ki topyekün buraya taşıyamazsınız. Burada Giresun coğrafyasının bütün yöresel lezzetlerini gördüm, hepsinin damak tadı birbirinden güzel. Bu organizasyona verilen emek her şeyin önündedir, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu işler memleket sevgisi işleridir. Giresun çok özel bir şehir, gönüllü 42 ve 47'nci alaylarıyla Giresun'a düşman sokmadığı gibi ülkemizin diğer illerine de savaşmaya gitmişlerdir. Giresun bu kadar devletinin yanında olmasına rağmen bölge illerine oranla hak ettiği hizmeti maalesef alamıyor. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız buradaki konuşmasında şehrimiz için güzel haberler verdi. Giresun'un güney çevre yoluna çok ihtiyacı var. Hükümet yetkililerinin ve milletvekillerimizin bu konu üzerine yoğunlaşmasını bekliyorum. DSİ tarafından yürütülen İkisu İçme Suyu Projesinin de hayata geçmesi gerekiyor. Şehrimizin birçok hizmete ihtiyacı var. Bu hizmetleri elbirliği ve gönül birliğiyle merkezi hükümetten almalıyız. Hiçbir siyasi ayrışma olmadan Giresun'umuza tek yumruk hizmet etmeliyiz. Bu hizmetleri merkezi hükümetten almamız gerekiyor. Şahsım olarak milletvekillerimize hep zeytin dalı uzattım. Onlarda bu konuda ılımlılar, iyi niyetliler."

Başkan Köse, sahil bölgesine fındık satış reyonları açmayı planladıklarını, ayrıca İstanbul'da da bir fındık satış reyonu açma düşüncesinde olduklarını da sözlerine ekledi.