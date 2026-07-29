17\'nci Gelinlik Tasarım Yarışması’na başvurular başladı

(İZMİR) - Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen 17. Gelinlik Tasarım Yarışması için başvurular başladı. Bu yıl, "Luminary - Işığın Doğuşu" temasıyla gerçekleştirilecek yarışma için başvurular 9 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

IF Wedding Fashion İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle 19 - 22 Ocak 2027 tarihlerinde Fuar İzmir'de 20. kez düzenlenecek. Fuar kapsamında yapılacak 17. Gelinlik Tasarım Yarışması ile Türkiye'nin gelinlik sektörüne genç tasarımcılar ve sektöre ivme kazandırılması amaçlanıyor. Yarışma sayesinde genç yetenekler, kendi tasarladıkları gelinlikleri sektörün deneyimli mentörleriyle birlikte hayata geçirme ve tasarımlarını IF Wedding Fashion İzmir'de sektör profesyonelleri, modacılar ve ziyaretçilerin beğenisine sunma fırsatı yakalayacak.

"LUMİNARY - IŞIĞIN DOĞUŞU"

Geçen yıl 103 tasarımcının, 206 tasarımla başvurduğu yarışmada bu yılın teması "Luminary - Işığın Doğuşu" olarak belirlendi. Işığın Doğuşu teması; bireyin kendi içindeki ışığı keşfetmesini, karanlıktan aydınlığa uzanan dönüşümünü ve bu ışıkla çevresine ilham veren bir rehbere dönüşmesini anlatıyor. Tema; umut, yeniden doğuş, hayal gücü, cesaret ve yaratıcı ifadenin gücünü odağına alırken, ışığı yalnızca fiziksel bir unsur olarak değil fikir, duygu, enerji ve dönüşüm metaforu olarak ele alıyor. Genç tasarımcıların, bu temadan ilham alarak özgün tasarımlar hazırlaması bekleniyor.

15 FİNALİST ULUSLARARASI PODYUMA ÇIKACAK

Yarışmanın ön elemesi, 19 - 21 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucunda belirlenecek 15 finalist, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyesi sektörün deneyimli mentörleri eşliğinde tasarımlarını üretme fırsatı bulacak. Finalistler, hazırladıkları gelinlikleri 19 Ocak 2027'de IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenecek final defilesinde sunacak. Yarışmanın kazananları ise aynı gün yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

Yarışmaya; 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde, moda tasarım bölümlerinde, moda ve tekstil tasarımı meslek yüksekokullarında, sahne tasarımı ve uygulamalı bilimler yüksekokullarında, olgunlaşma enstitülerinde, en az 2 yıllık moda tasarımı bölümlerinde öğrenim gören ya da mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarımı kurslarından sertifika sahibi adaylar başvurabilecek. Başvurular yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Yarışmaya ilişkin şartname, başvuru koşulları ve gerekli belgeler www.gelinliktasarimyarismasi.com.tr adresi üzerinden temin edilerek yine dijital ortamda teslim edilecek. Fiziki başvurular kabul edilmeyecek. Son başvuru tarihi ise 9 Kasım 2026.

KAZANANLARI PARA ÖDÜLÜ VE PERFORMANS DEFİLESİ BEKLİYOR

Yarışmada birinci olan tasarımcı 150 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2028'de Performans Defilesi düzenleme hakkını kazanacak. İkinciye 120 bin TL, üçüncüye ise 75 bin TL ödül verilecek. Böylece dereceye giren genç tasarımcılar hem maddi olarak desteklenecek hem de uluslararası moda sektöründe kendilerini tanıtma fırsatı elde edecek.

GEÇEN YILIN KAZANANI KOLEKSİYONUNU İLK KEZ SERGİLEYECEK

Geçen yıl düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan Nihan Selin Paksoy, ödülü kapsamında hazırladığı özel koleksiyonunu IF Wedding Fashion İzmir'deki Performans Defilesi ile ilk kez moda profesyonellerinin beğenisine sunacak. Böylece fuar, bir yandan geleceğin tasarımcılarını belirleyecek yarışmaya ev sahipliği yaparken diğer yandan geçen yılın kazananının özgün koleksiyonuna da sahne olacak.