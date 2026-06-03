TRT tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ile alanında uzman konukları 4-7 Haziran tarihlerinde Grand Pera İstanbul'da bir araya getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak için düzenleniyor.

"Cesur Ol, İz Bırak" temasıyla düzenlenecek program, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden insana, doğaya, hayata ve tarihe dair hikayeleri izleyiciyle buluşturacak.

Toplam 109 ülkeden 1409 başvurunun yapıldığı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi, Ulusal Profesyonel Kategori, Uluslararası Kategori ve Proje Destek Kategorisi'nde yarışan 40 finalist film izleyiciyle buluşacak.

Dünyanın önde gelen festivallerinde ödül kazanan belgeseller ile insanlık hallerine ışık tutan çarpıcı yapımların yer aldığı "Özel Seçki" ve TRT imzası taşıyan eserlerden oluşan "TRT Seçkisi" de festival kapsamında seyircinin beğenisine sunulacak.

Ulusal ve uluslararası belgesellerin yapımcıları, yönetmenleri ve başkarakterleri, film gösterimlerinin ardından kendi hikayelerini ve mesleki tecrübelerini izleyicilerle paylaşacak.

Özel Seçki'de yer alan "2M²" belgeselinin gösterimi ise Grand Pera Teras'ta açık havada yapılacak. Film gösterimleri ve etkinlikler tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

Filmleri, Türk ve dünya sinemasından uzman isimler değerlendirecek

Finalist filmleri değerlendirecek jüri, Türk ve dünya sinemasının alanında uzman isimlerinden oluşuyor.

Uluslararası Kategori'de BAFTA ödüllü Karim Shah, Al Jazeera Balkans'ın kurucularından Edhem Foco, Filistinli yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari, ödüllü yönetmen ve yapımcı Tülay Akça ile sinemacı ve araştırmacı Susanna Mirghani yer alıyor.

Ulusal Profesyonel Kategori seçici kurul üyeleri arasında Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek, sanat eleştirmeni ve yapımcı Samed Karagöz, yönetmen ve eğitimci Murat Pay, oyuncu Ege Aydan ile bilim, teknoloji ve insan hikayelerini ortak bir anlatıda birleştiren Burcu Camcıoğlu yer alıyor.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi finalistlerini değerlendirecek seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Dr. Barış Saydam, Doç. Dr. Mesut Aytekin, Nihal Ağırbaş Sarıkaya ve Dr. Zeynep Zelan'dan oluşuyor.

Proje Destek Kategorisi'nde yarışan projeler ise akademik camianın saygın isimleri ve belgesel dünyasının entelektüellerinden Serdar Arslan, Prof. Dr. Cenk Demirkıran, Mehmet Açar, Dr. Öktem Başol ve Doç. Dr. Özlem Arda tarafından değerlendirilecek.

"Cesur Ol, İz Bırak" enstalasyonu, yeniden keşfetmeye çağırıyor

Festival, ziyaretçilerini kavramsal bir yolculuğa çıkararak "Cesur Ol, İz Bırak" enstalasyonu ile konuklarını ortak hafızanın bir parçası olmaya, durup düşünmeye ve kendilerine dair izleri yeniden keşfetmeye çağırıyor.

Grand Pera Cercle d'Orient'in tarihi atmosferinde ziyaret edilebilecek interaktif sergi, belgesel sinemayı kolektif hafızayı koruyan, görünmeyeni görünür kılan ve insanlığın ortak hikayelerini cesaretle belgeleyen bir anlatı biçimi olarak konumlandırıyor.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin açılış filmi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımı "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseli olacak. Küresel LGBTQ+ lobilerinin faaliyetlerini ve toplumsal etkilerini mercek altına alan belgesel, özel bölümüyle gösterilecek.

Grand Pera Cercle d'Orient salonlarında ise etkinlik boyunca yönetmenlerle söyleşiler, sinemanın usta isimleriyle paneller ve atölyeler yapılacak.

Festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilir.