17 Yaşındaki Zelal Kılıçaslan, Dezavantajlı Çocuklara Müzik Eğitimi Veriyor

İZMİR'de lise öğrencisi Zelal Kılıçaslan (17), dezavantajlı çocukları müzikle buluşturup, suçtan uzak tutmak amacıyla kurulan Barış Çocuk Orkestrası'nın en küçük öğretmeni olarak öğrencilerine çello dersi veriyor. Öğrencileriyle arasında güçlü bir bağ olduğunu dile getiren Kılıçaslan, "11 yaşında keman öğrenmeye başladım. Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle çello dersi almaya başladım. Bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmemiştim" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Şükran ve Hüseyin çiftinin kızları, Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Zelal Kılıçaslan, 11 yaşında bir arkadaşı aracılığıyla dezavantajlı çocukları müzikle buluşturup, suçtan uzak tutmak amacıyla 2015'te kurulan Barış Çocuk Orkestrası'nı duydu. Burada keman dersiyle müzik eğitimi görmeye başlayan Kılıçaslan'ı, öğretmenleri bir süre sonra çelloya yönlendirdi. Çello öğrenen Zelal Kılıçaslan, orkestranın da en küçük öğretmeni oldu. Barış Çocuk Orkestrası Kurucusu ve Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Selmin Günöz'un öğrencisi Kılıçaslan, öğrencileriyle arasında güçlü bir bağ olduğunu belirtip, "Bir arkadaşımdan görüp özendim ve orkestraya gelmek istedim. 11 yaşında keman öğrenmeye başladım. Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle çello dersi almaya başladım. Bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

'HEP DAHA İYİ OLMAK İSTEDİĞİM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

Öğretmenleri derse gelemediğinde yardım etmek amacıyla ders vermeye başladığını söyleyen Kılıçaslan, "Burada benden küçük olan öğrencilere çello öğretmenliği yapmaya başladım. Hepsini çok seviyorum ve çok iyi anlaşıyorum. Müzik öğretmeni olmak istiyorum ve onun için çalışıyorum. Müzik; uzun ve zorlu bir süreç. Hep daha iyi olmak istediğim için çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

'HER ŞEYDEN ÖNCE ÇOK AZİMLİ'

Barış Çocuk Orkestrası Kurucusu, Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Selmin Günöz ise "Emekli olduktan sonra böyle bir projeyi hayata geçirmeyi çok istediğim için 2015'te Barış Orkestrası'nı kurdum. Kurduğumuzda 20 öğrenciyle başlamıştım ama şu an 10'uncu yılımızda 160 çocuğumuza ders veriyoruz. Orkestrada çalma seviyesinde olan öğrenci ise 60 kişiye ulaştı. Şu an 22 Mart'ta Ünlü Piyanist Gülsin Onay'a eşlik edeceği bir konserimiz olacak. Çocuklarımız gayret ediyor ve öğretmenlerimiz de destekçileri oluyor. İçlerinde çokça yetenekli olan öğrencimiz ise Zelal. Zelal daha lise öğrencisi ancak eğitimlerde yetenekleriyle önce çıktı. Venezuelalı maestronun 1975 yılında başlattığı 'El Sistema' modelini İzmir'de hayat geçirdim. Orada da yetenekli öğrencilerin öğretmenlik yapamaya başlamasına dair bir sitem var. Zelal de şu an o işleyiş içinde ve çok başarılı bir çocuk. Her şeyden önce çok azimli. Tahminimin üzerinde de çok iyi bir öğretmenlik yapıyor. Ona ilk önce 'Sen öğretmeye, eğitmeye başla' diyerek çok küçük bir grup verdim. Başarılı olduğunu görünce, daha çok grup verdim. Nerdeyse bütün çello grubunu Zelal çalıştırıyor" dedi.