18 İl de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Polis belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 56 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin bahsi geçen suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.