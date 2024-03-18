18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Kocaeli Gebze'deki Fabrikada Sanayi Tüpü Patlaması: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, patlama anında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor ve yetkililer tarafından başsağlığı dilekleri ile acil şifalar dileyen açıklamalar yapıldı.