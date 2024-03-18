18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.
Adıyaman Valiliği konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi gerçekleşti.
Programa Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren,İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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Van'ın Başkale ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışı ve fırtına, 2700 rakımlı ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı. Başkale'de dün akşamdan itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezi ise beyaza büründü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personelinin tartıştıkları bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İftara hazırlık için yemek dağıtılan Türk Kızılay İskenderun Şubesine giden bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle Şube Başkanı Recep Sivri ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada zanlı, Sivri ile Türk Kızılay çalışanları Mehmet Balcı ve Seden İlhan'ı darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada yüzünden yaralanan Balcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Balcı ve Seden İlhan'da ise müdahaleyi gerektirecek yaralanma olmadığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Sivri, kaçan zanlıdan şikayetçi oldu. Şubenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, Ali E. olduğu bildirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca, tartıştıktan sonra 3 kişinin darbedilmesi ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması kaydedildi.
Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 20. kez sinemaseverleri ağırlayacak. Festival, 25 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 74 ülkeden 2 bin 241 kısa filmin başvurduğu festival, 9 farklı bölümden oluşuyor. Festivalde Nuri Bilge Ceylan onur konuğu olacak ve atölye söyleşi programı düzenlenecek. Festival, çevrimiçi olarak da izlenebilecek.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Mutlu, zaferin milletimizin tarih sahnesindeki direnişinin sembolü olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle anıyor.
Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Edirne Belediye Başkan adayları, seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylar, mahalleleri ve esnafı ziyaret ederek projelerini anlatıyor ve vatandaşların beklentilerini dinliyor. Her bir aday, Edirne'nin sorunlarını çözecek çözümler ürettiklerini ve yeni bir Edirne'nin kurulduğunu vurguluyor.
Lübnan-Filistin sınırında devriye gezen İsrail güçleri ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Mervehin sınır kasabasının dış mahallelerine düzenlediği hava saldırısı maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadı. Hizbullah ise İsrail askeri birimlerini güdümlü füzelerle hedef alarak ağır yaralanmalara neden oldu.
Hayrat ilçesinde yol genişletme çalışması yapılan bölgede, yağışın da etkisiyle oluşan toprak kayması sonucu Hayrat-Of kara yolunun bir bölümü çöktü. Karayolları ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından uyarı levhaları yerleştirilen yol, trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşım bir süre alternatif yollardan sağlandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, aday gösterdikleri her yerde seçimi kazanmak için çaba göstereceklerini ve çirkinleşmeyeceklerini belirtti. Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı ve seçimlerde tek başlarına girmelerinden rahatsız olanların olduğunu ifade etti. Ayrıca, partilerinin adaylarını geri çekmeyeceklerini ve seçim kampanyalarını projeleriyle sürdüreceklerini vurguladı.
Malatya'da Fırat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Zaferi'ni anlatmak için hazırladıkları tiyatro oyununu sahneledi. Öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı ve program sonunda başarı belgeleri takdim edildi.