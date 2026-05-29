18 yaşındaki Beyzanur, çocuk parkında ölü bulundu / FOTOĞRAF DÜZELTMESİ

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, Beyzanur N. (18), çocuk parkındaki kameriyede asılı halde ölü bulundu. Olay, 19 Mayıs sabahı Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Sabah parktaki kameriyede birinin asılı halde olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin kontrolünde Beyzanur N.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.