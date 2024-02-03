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18 Yıl Sonra Yakalanan Hükümlü Samsun'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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18 Yıl Sonra Yakalanan Hükümlü Samsun'da Gözaltına Alındı

18 Yıl Sonra Yakalanan Hükümlü Samsun\'da Gözaltına Alındı

Samsun'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Alime Günder, 10 yıl sonra yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

03.02.2024 15:42
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SAMSUN'da, 18 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Alime Günder, 10 yıl sonra yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Alime Günder'i, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 18 Yıl Sonra Yakalanan Hükümlü Samsun'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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