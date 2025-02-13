19. Cadde'nin İsim Değişikliği Oy Birliği ile Kabul Edildi

(İSTANBUL)- İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi şubat ayı ikinci oturumunda, Bayrampaşalı vatandaşların talebi üzerine 19. Cadde'nin isminin, 19 Mayıs Caddesi olarak değiştirilmesi gündeme alındı. Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde de oy birliği kabul edilen teklif, İBB Meclisi'nde de oy birliği ile kabul edildi.
Bayrampaşa Belediye ekipleri tarafından kurulan anket çadırında vatandaşlara, "Sokağınız caddeye dönüştürülsün mü?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 95'i "evet" dedi. Bunun üzerine mahalle muhtarı Murat Aytekin'in talebi ve vatandaşların tercihi ile sokağın isminin 19 Mayıs Caddesi olması kararlaştırıldı. Bayrampaşa Belediye Meclisi de kararı oy birliği ile onayladı. İBB Meclisi'nde gündeme gelen teklif, burada da oy birliği ile kabul edildi. Kocatepe
'deki 19. Cadde'nin ismi, 19 Mayıs Caddesi olarak değiştirildi.
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