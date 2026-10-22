19 Mayıs Belediyesi kahverengi kokarcanın evlere girişini engellemek için çalışıyor

19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarım ürünlerinde ciddi zarara yol açan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcanın yayılımını önlemek ve kış aylarında barınmak amacıyla evlere yönelmesini engellemek için harekete geçen ekipler, park, bahçe ve mesire alanlarında çalışma gerçekleştiriyor.

Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla kışlamak için korunaklı alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında zararlının yoğun olarak görülebileceği alanlarda kontrol ve mücadele uygulaması yapılıyor.

Belediye ekipleri, kahverengi kokarcayla mücadelede toplumsal farkındalığın ve alınacak önlemlerin önemine dikkati çekerek, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.