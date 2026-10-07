19 Mayıs İlçe Tarım, Karacaoğlu'nda çiftçilere kokarca için kışlak uyarısı yaptı

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, Karacaoğlu Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarcayla mücadelede kışlak döneminin önemine dikkat çekerek, özellikle zararlının kışladığı kapalı alanlarda mücadele etmenin önem taşıdığını söyledi.

Kahverengi kokarcayla etkin mücadele edilebilmesi için üreticilerin çalışmalara aktif olarak katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Sekban, muhtarlık, çiftçiler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordineli hareket etmesinin başarı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca ile mücadelede paydaşların ortak hareket etmesinin zararlının popülasyonunun azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı belirtilerek, mücadele çalışmalarına destek veren ve duyarlılık gösteren üreticilere teşekkür edildi.