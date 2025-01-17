19 Mayıs ilçesinde öğrencilerin karne heyecanı

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19 Mayıs ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini aldı.

Dereköy Şehit Ümit Semerci İlkokulu'nda eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesi dolayısıyla karne töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Civelek ve Topaloğlu, karnelerini alan öğrencilere hediyeler de verdi.

Topaloğlu, öğrencilere tatil döneminde anne ve babalarına yardımcı olmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Tören sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve maket sergisi gezildi.

Törene 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile öğretmenler ve veliler de katıldı.