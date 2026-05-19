19 Mayıs Kutlamaları Çoşku ile Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Mayıs Kutlamaları Çoşku ile Başladı

19 Mayıs Kutlamaları Çoşku ile Başladı
19.05.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı, 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yüreklerde hissettiklerini söyledi.

16 Mayıs 1919 Cuma günü, aziz Türk milletinin kaderini değiştiren Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attığını vurgulayan Tavlı, sözlerine şöyle devam etti:

"19 Mayıs, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun bir kıvılcımı, tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Samsun'umuzda yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve daha sonra da tüm Anadolu'ya yayılmış, aziz Türk milletimiz hürriyeti ve istiklali uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden birisi olan Milli Mücadele'den her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle çıkmış, Cumhuriyetimizin ilanıyla da tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir."

Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağını büyük bir coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak istikbalin umudu, Cumhuriyetin, aydınlık yarınların ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı Türk gençlerine teslim ettiklerini dile getiren Tavlı, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin içindeki direniş ruhunun yeniden canlandığı, hepimiz için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağı olan o büyük günden tam 107 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız kutsal vatan topraklarımız üzerinde sonsuza dek özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek, aziz milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu, binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere ilelebet payidar kalacaktır."

Konuşmanın ardından Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı bir deniz subayı, 4 asker tarafından karaya çıkartıldı. Burada yapılan törenle Türk bayrağı izcilere teslim edildi. İzciler, bayrağı kortej eşliğinde kutlamaların yapılacağı alana götürdü.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Kutlamaları Çoşku ile Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:24:50. #7.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Kutlamaları Çoşku ile Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.