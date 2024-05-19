19 Mayıs kutlamalarına komandolar damga vurdu - Son Dakika
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19 Mayıs kutlamalarına komandolar damga vurdu

Karabük'te düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki komandoların gösterileri büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan törende, jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri de izleyicilerden büyük alkış aldı. Program, Vali Mustafa Yavuz tarafından ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

19.05.2024 23:11
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19 Mayıs kutlamalarına komandolar damga vurdu

KARABÜK - Cumhuriyet kenti Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende komandoların gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kutlamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Valilik Atatürk büstüne çelenk sundu. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda devam eden etkinliklerde flama tutan bir öğrenci güneş nedeniyle bir anda yere yığılırken, genç kıza ilk müdahaleyi kutlamalarda bulunan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Bekir Poçan yaptı.

Daha sonra Vali Mustafa Yavuz, gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Bayrak ve flama geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Törende jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri de katılımcıları mest etti.

Program Vali Yavuz tarafından yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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