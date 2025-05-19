Etimesgut Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Cahit Zarifoğlu İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul müdür yardımcısı Filiz Karaçam, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler gösterilerini sundu.
Koreografi, dans ve halk oyunları gösterileri sunan öğrenciler, katılımcıların beğenisini topladı.
Program sonunda Türk bayrağı açan öğrenciler davetlilerce alkış aldı.
Son Dakika › Güncel › 19 Mayıs Kutlaması Etimesgut'ta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?