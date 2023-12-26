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19 Mayıs'ta mahalle afet kurulları kurulup gönüllüler yetiştirilecek - Son Dakika
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19 Mayıs'ta mahalle afet kurulları kurulup gönüllüler yetiştirilecek

19 Mayıs Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında, mahalle afet kurulları kurulması ve gönüllüler yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

19 Mayıs\'ta mahalle afet kurulları kurulup gönüllüler yetiştirilecek
26.12.2023 - 09:36,
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19 Mayıs Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında, mahalle afet kurulları kurulması ve gönüllüler yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, bir deprem ülkesi olarak her an deprem afetini yaşayacakmışçasına hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Son olarak Kahramanmaraş merkezli ülkeyi yasa boğan deprem sonrası bir kez daha ilk müdahalenin ve afet tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini anlatan Topaloğlu, "İlçemizin gençlerinin arasında bulunduğu ekipler günlerce canla başla deprem bölgelerinde çalıştı. Artık daha profesyonel olarak bu işe sarılmamız ve hazır olmamız gerekiyor. Yaptığımız protokol sonrası her mahallemizde acil müdahale ekipleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Samsun Temsilcisi Eren Yaşlı da deprem, sel, yangın, trafik, tren kazası, toprak kayması, bina çökmesi gibi afet ve acil durumlara ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla kurulan derneklerinin ihbar aldıkları andan itibaren en hızlı şekilde olay yerine ulaşacağını vurgulayarak, "Müdahale kapasitesini gerek donanım, gerekse eğitim ile sürekli en üst düzeyde tutar. Her ay düzenli eğitimlerini gözden geçirir ve toplantılar gerçekleştirir. Ekibindeki diğer arkadaşları ile diyalog halinde olur. Afet konusunda toplumu bilinçlendirmek ve eğitmek için verilen mahalle afet gönüllüsü eğitimleri, afet bilinci, hafif arama kurtarma, afet psikolojisi, temel yangın söndürme, ilk yardım, afet haberleşme ve tatbikatlar konusunda 36 saat süren eğitim, 24 saat teorik, 12 saat de pratik olacak şekilde gerçekleşmektedir." açıklamasınmda bulundu.

Kaynak: AA
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Osman Topaloğlu, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs'ta mahalle afet kurulları kurulup gönüllüler yetiştirilecek - Son Dakika


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