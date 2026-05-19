19 Mayıs'ta Su Altında Türk Bayrağı
19 Mayıs'ta Su Altında Türk Bayrağı

19.05.2026 18:57
Ayvalık'ta 19 Mayıs etkinlikleri için deniz altında ve üstünde Türk bayrağı açıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında deniz altında ve üstünde Türk bayrağı açılarak saygı dalışı gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile bir dalış merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, ilçenin önemli dalış noktalarından biri olan Taş Adası'nda gerçekleştirildi. Saat 10.30 ile 12.00 arasında düzenlenen programda, profesyonel dalış ekibi ve spor antrenörleri mavi sularda bir araya geldi.

Bir dalış merkezinin sahibi Emre Serdar Balaban, Kaptan Serdar Arslan, dalış eğitmenleri Uygar Tür, İrem Çakır, Ecevit Bekler ve Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinden Ali Çamlıbel'in yer aldığı ekip, Taş Adası açıklarında 10 metre derinliğe indi. Deniz dibinde dev Türk bayrağını açarak 19 Mayıs coşkusunu su altına taşıyan ekip, deniz yüzeyinde de Türk bayrağını dalgalandırdı.

Kaynak: DHA

