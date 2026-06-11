19 Yaşındaki Genç Organ Bağışıyla Hayat Kurtardı - Son Dakika
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19 Yaşındaki Genç Organ Bağışıyla Hayat Kurtardı

19 Yaşındaki Genç Organ Bağışıyla Hayat Kurtardı
11.06.2026 15:32
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Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Yalçın'ın organları 6 hastaya umut oldu.

Amasya'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın bağışlanan organları, 6 kişiye nakledilecek.

Amasya'da 7 Haziran'da motosiklet kazası geçiren Yalçın'ın, tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Yalçın'ın ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Yapılan operasyonla Yalçın'dan alınan akciğer, karaciğer, kornealar ve böbrekler, Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Yalçın'ın cenazesi Ziyaret beldesinde cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Yaşındaki Genç Organ Bağışıyla Hayat Kurtardı - Son Dakika

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