19 Yıl Sonra Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Öldüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika
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19 Yıl Sonra Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Öldüğü Ortaya Çıktı

19 Yıl Sonra Kayıp Erdoğan Bozkurt\'un Öldüğü Ortaya Çıktı

Fethiye'de 2005'ten beri kayıp olan Erdoğan Bozkurt'un öldürüldüğü, 19 yıl sonra yapılan ihbarla ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

07.12.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2005'ten beri kayıp olarak aranan Erdoğan Bozkurt'un (53) öldürüldüğü 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Bozkurt'un öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerse bugün kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Fethiye, Bozkurt, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Yıl Sonra Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Öldüğü Ortaya Çıktı - Son Dakika

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