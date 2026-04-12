Karaman'ın Konya'daki Mezhepsizlik Tartışması ve Suikast Planı Açığa Çıktı

Bûtî'nin kitabı, Elbânî ve benzerleri için yazılmıştı, ancak çevirmen D. A. K. tarafından Karaman'a karşı gösterildi ve uzun girişte hakaretler içeriyordu. Konya'daki arkadaşlar, bir fitneyi önlemek için Kayapınar ile tartışma teklifi götürdü, kabul etti ve Karaman'ı davet ettiler, ancak toplantı başladığında Kayapınar gelmedi. Karaman konuşmaya başladı, taraftarları Kayapınar'ı bulamadı, sonradan başka bir plan olduğu anlaşıldı.

Ahmed Gürtaş'ın 'Mezhepsizlik Yaygarası' kitabından aktarılan bilgiye göre, 22 Ocak 1977'de Konya'da, İmam-Hatip Okulu Mezunları Derneği'nin toplantısı ve mezhepsizlik konulu bir sohbet düzenlendi. Karaman, vaaz verdi ve sohbete katıldı, ancak bazı kişiler gençleri kandırarak sohbeti sabote etmeye çalıştı. Sigortalar söküldü, sorular ittiham edici ve hakaretâmiz tarzda soruldu, ancak Karaman'ın sabrı sayesinde sohbet sorunsuz sona erdi.

Yıllar sonra, 28 Şubat postmodern darbesinden sonra, Karaman Konya'ya davet edildi ve bazı gençler helallik istedi. Karaman, onları affetti ve asıl sorumluların onları yönlendirenler olduğunu söyledi. Aynı gün, Hafız Hasan Hüseyin Varol, Karaman'a bir sır aktardı: 1977'deki toplantıdan önce, bir genç ona gelerek, Karaman'ı vurma görevi aldığını, sigorta sökülünce karanlıkta vuracağını söyledi. Varol, gence Karaman'ın mümin olduğunu ve bir mümini öldürmenin cehennem cezası olduğunu hatırlattı. Genç, vazgeçip tabancayı atarak Konya'dan uzaklaştı.