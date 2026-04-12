Karaman'ın Konya'daki Mezhepsizlik Tartışması ve Suikast Planı Açığa Çıktı
Karaman'ın Konya'daki Mezhepsizlik Tartışması ve Suikast Planı Açığa Çıktı

12.04.2026 16:09
1977 yılında Konya'da düzenlenen İmam-Hatip Okulu Mezunları Derneği toplantısında, Karaman'ın vaazı sırasında gençleri kandırmaya çalışan bazı kişiler sohbeti sabote etmeye çalıştı. Yıllar sonra, 28 Şubat sonrası bir genç, Karaman'ı vurma niyetinden vazgeçti.

Bûtî'nin kitabı, Elbânî ve benzerleri için yazılmıştı, ancak çevirmen D. A. K. tarafından Karaman'a karşı gösterildi ve uzun girişte hakaretler içeriyordu. Konya'daki arkadaşlar, bir fitneyi önlemek için Kayapınar ile tartışma teklifi götürdü, kabul etti ve Karaman'ı davet ettiler, ancak toplantı başladığında Kayapınar gelmedi. Karaman konuşmaya başladı, taraftarları Kayapınar'ı bulamadı, sonradan başka bir plan olduğu anlaşıldı.

Ahmed Gürtaş'ın 'Mezhepsizlik Yaygarası' kitabından aktarılan bilgiye göre, 22 Ocak 1977'de Konya'da, İmam-Hatip Okulu Mezunları Derneği'nin toplantısı ve mezhepsizlik konulu bir sohbet düzenlendi. Karaman, vaaz verdi ve sohbete katıldı, ancak bazı kişiler gençleri kandırarak sohbeti sabote etmeye çalıştı. Sigortalar söküldü, sorular ittiham edici ve hakaretâmiz tarzda soruldu, ancak Karaman'ın sabrı sayesinde sohbet sorunsuz sona erdi.

Yıllar sonra, 28 Şubat postmodern darbesinden sonra, Karaman Konya'ya davet edildi ve bazı gençler helallik istedi. Karaman, onları affetti ve asıl sorumluların onları yönlendirenler olduğunu söyledi. Aynı gün, Hafız Hasan Hüseyin Varol, Karaman'a bir sır aktardı: 1977'deki toplantıdan önce, bir genç ona gelerek, Karaman'ı vurma görevi aldığını, sigorta sökülünce karanlıkta vuracağını söyledi. Varol, gence Karaman'ın mümin olduğunu ve bir mümini öldürmenin cehennem cezası olduğunu hatırlattı. Genç, vazgeçip tabancayı atarak Konya'dan uzaklaştı.

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
