2 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı - Son Dakika
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2 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

15.06.2024 00:16
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir şüphelinin aracıyla eylemde bulunduğu köprüyü tedbir amacıyla her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan kişinin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Köprü yeniden trafiğe açıldı

Şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne, otomobil ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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