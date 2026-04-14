2 Aile Arasında Filminin Provası Gerçekleşti

BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği "2 Aile Arasında" filminin ilk okuma provası gerçekleştirildi.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, provada, Birsel ve Açıktan'ın yanı sıra Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Ünal Yeter ile kadroya yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal katıldı.

İlki 2017'de gişede başarı yakalayan ve uzun yıllar dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar arasında yer alan "Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "2 Aile Arasında" filmi için yakın zamanda sete çıkılacak.