2. Alanya Fuarı Açıldı - Son Dakika
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2. Alanya Fuarı Açıldı

Alanya'da otel ve restoran ekipmanları fuarı, 3 gün sürecek etkinliklerle başladı.

27.01.2025 17:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, "2. Alanya Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı" düzenlendi.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Başak Fuarcılık tarafından Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonların açılışı törenle yapıldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sektöre yön verenlerin bu fuarda yenilikleri, sektördeki paydaşlara gösterdiğini anlatan Özçelik, 3 gün sürecek etkinlikte Alanya ve şehir dışından gelenleri ağırlayacaklarını belirtti. Oteller ve işletmelerin bölge dışında alışveriş yapmasının zaman ve ekonomik kayba neden olduğunu dile getiren Özçelik, "Bu yüzden fuarı çok önemli görüyorum. Bu ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği misafire sunduğumuz hizmetin temel taşıdır." dedi.

Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt ve protokol tarafından fuara destek verenlere plaket verildi.

Protokol, açılış kurdelesi kesilmesinin ardından stantları gezdi.

Fuar etkinlikleri kapsamında "Alanya Turizminde Sürdürülebilirlik" ve "Kahve Sektörünün Otellere Sağladığı Yatırım ve Teşvik İmkanları" konulu paneller ile yarışmalar ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Osman Tarık Özçelik, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, antalya, Turizm, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Alanya Fuarı Açıldı - Son Dakika

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