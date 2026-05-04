2. Ayvalık Gastrofest İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2. Ayvalık Gastrofest İçin Geri Sayım Başladı

04.05.2026 10:14  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde "Mezenin Kalbi Ayvalık" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Ayvalık GastroFest, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde "Mezenin Kalbi Ayvalık" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Ayvalık GastroFest, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ege mutfağının zenginliği, yerel üreticilerin emeği ve bölgeye özgü lezzetler, 2. Ayvalık GastroFest'te ziyaretçilerle buluşacak. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, 15–17 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlk yılında gördüğü yoğun ilgiyle dikkati çeken festival, bu yıl daha kapsamlı bir içerikle gastronomi dünyasının önde gelen temsilcilerini, şefleri, üreticileri ve lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Etkinlik, Ayvalık'ın gastronomik değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve yerel üreticileri desteklemeyi hedefliyor.

Bu yılın teması: "Mezenin Kalbi Ayvalık"

Bu yıl "Mezenin Kalbi Ayvalık" temasıyla düzenlenecek festivalde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden meze kültürü temsilcileri bir araya gelirken; Ayvalık zeytinyağıyla hazırlanan özgün lezzetler ön plana çıkacak. Etkinlik boyunca zeytin ve zeytinyağı, deniz ürünleri ve Ege'nin zengin ot kültürü çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere sunulacak.

Geçen yıl Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde ilk kez düzenlenen ve panellerden workshoplara, söyleşilerden film gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapan festival, büyük ilgi görmüştü. Sözen Group'un içerik organizasyonunu üstlendiği etkinlik, Ayvalık'ın gastronomik mirasını çok yönlü bir programla tanıtmıştı. Bu yıl da üretici stantları, coğrafi işaretli ürün sunumları, şef workshop'ları, slow food deneyimleri ve sektörel panellerle zengin bir program katılımcıları bekliyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin kentin gastronomi kimliği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Ayvalık; zengin mutfak kültürü, yerel ürünleri ve özgün lezzetleriyle Türkiye'nin öne çıkan gastronomi destinasyonlarından biri. Zeytinimiz, zeytinyağımız, deniz ürünlerimiz ve ot kültürümüz bu toprakların en değerli mirasları arasında yer alıyor. Ayvalık GastroFest ile bu değerleri daha geniş kitlelere tanıtmayı, üreticilerimizi desteklemeyi ve kentimizin marka değerini artırmayı amaçlıyoruz. İlk yıl elde ettiğimiz başarıyı bu yıl daha da ileri taşıyarak Ayvalık'ın gastronomi turizmindeki yerini güçlendireceğiz" dedi.

Gastronomiyle kalkınan ilçe

İlçenin zeytinyağı üretimi, deniz ürünlerindeki çeşitliliği ve ot kültürü, GastroFest'i yalnızca bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine taşıyor. Festival, ilçenin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkarırken, yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Yerel üreticilerden ulusal markalara, şeflerden gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayacak Ayvalık GastroFest, kentin lezzet odaklı turizm hikayesini ikinci yılında daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Ayvalık Gastrofest İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:51:02. #.0.5#
SON DAKİKA: 2. Ayvalık Gastrofest İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.