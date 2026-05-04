2. Ayvalık Gastrofest İçin Geri Sayım Başladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde "Mezenin Kalbi Ayvalık" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Ayvalık GastroFest, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ege mutfağının zenginliği, yerel üreticilerin emeği ve bölgeye özgü lezzetler, 2. Ayvalık GastroFest'te ziyaretçilerle buluşacak. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, 15–17 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlk yılında gördüğü yoğun ilgiyle dikkati çeken festival, bu yıl daha kapsamlı bir içerikle gastronomi dünyasının önde gelen temsilcilerini, şefleri, üreticileri ve lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Etkinlik, Ayvalık'ın gastronomik değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve yerel üreticileri desteklemeyi hedefliyor.

Bu yılın teması: "Mezenin Kalbi Ayvalık"

Bu yıl "Mezenin Kalbi Ayvalık" temasıyla düzenlenecek festivalde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden meze kültürü temsilcileri bir araya gelirken; Ayvalık zeytinyağıyla hazırlanan özgün lezzetler ön plana çıkacak. Etkinlik boyunca zeytin ve zeytinyağı, deniz ürünleri ve Ege'nin zengin ot kültürü çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere sunulacak.

Geçen yıl Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde ilk kez düzenlenen ve panellerden workshoplara, söyleşilerden film gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapan festival, büyük ilgi görmüştü. Sözen Group'un içerik organizasyonunu üstlendiği etkinlik, Ayvalık'ın gastronomik mirasını çok yönlü bir programla tanıtmıştı. Bu yıl da üretici stantları, coğrafi işaretli ürün sunumları, şef workshop'ları, slow food deneyimleri ve sektörel panellerle zengin bir program katılımcıları bekliyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin kentin gastronomi kimliği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Ayvalık; zengin mutfak kültürü, yerel ürünleri ve özgün lezzetleriyle Türkiye'nin öne çıkan gastronomi destinasyonlarından biri. Zeytinimiz, zeytinyağımız, deniz ürünlerimiz ve ot kültürümüz bu toprakların en değerli mirasları arasında yer alıyor. Ayvalık GastroFest ile bu değerleri daha geniş kitlelere tanıtmayı, üreticilerimizi desteklemeyi ve kentimizin marka değerini artırmayı amaçlıyoruz. İlk yıl elde ettiğimiz başarıyı bu yıl daha da ileri taşıyarak Ayvalık'ın gastronomi turizmindeki yerini güçlendireceğiz" dedi.

Gastronomiyle kalkınan ilçe

İlçenin zeytinyağı üretimi, deniz ürünlerindeki çeşitliliği ve ot kültürü, GastroFest'i yalnızca bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine taşıyor. Festival, ilçenin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkarırken, yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Yerel üreticilerden ulusal markalara, şeflerden gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayacak Ayvalık GastroFest, kentin lezzet odaklı turizm hikayesini ikinci yılında daha da ileri taşımayı hedefliyor.