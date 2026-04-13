Geleceğin Hekimleri Beyin Temasıyla Haliç Üniversitesinde Buluştu

Cansağlığı Vakfı öncülüğünde organize edilen 2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, 'Beyin' ana temasıyla Haliç Üniversitesinde sağlık profesyonellerini ve geleceğin hekimlerini bir araya getirdi. Kongrede, nörolojiden medikal teknolojilere kadar pek çok güncel konu uzmanlar eşliğinde incelenirken, açılış konuşmalarında hekimlerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasının zorunluluğu ve köklü ilim mirasının modern tıbba katkıları vurgulandı.

Etkinlikte, tıp eğitiminin teknolojik dönüşümü ve mesleğin vicdani sorumlulukları ele alındı. Özellikle, Filistin'deki derin insani krize dikkat çeken özel bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda, İsrail hapishanelerinde ağır işkence gören Şifa Hastanesi Başhekimi Dr. Hussam Abu Safiya için tüm dünyada güçlü bir özgürlük çağrısı yapıldı. Kongre, geçen yıl başarıyla tamamlanan ilk etkinliğin ardından, bu sene de genç araştırmacıların vizyonunu genişletmeyi amaçlıyor.