2. Geleneksel Örgü Festivali Yedikule\'de Düzenlendi

FATİH Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2'nci Geleneksel Örgü Festivali, tarihi Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirildi. Karınca El Emeği markası ve Nako iş birliğiyle düzenlenen festivale yaklaşık 600 örgü ve el sanatları tutkunu katıldı.

Yedikule Hisarı'nda düzenlenen festivalde katılımcılar gün boyunca atölye çalışmaları, söyleşiler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerde bir araya geldi. El emeği ürünlerin sergilendiği festivalde örgü meraklıları hem deneyimlerini paylaşma hem de yeni teknikler öğrenme fırsatı buldu. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve eşi İlknur Turan da katılarak festival alanını ziyaret etti ve katılımcılarla bir araya geldi.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Dünyada iyi bir kent tanımı yapılırken, bir şehir, iyi şehirler tanımlanırken en önemli tanım şudur. İçerisinde genç bir kadının rahatlıkla hareket ettiği, ona iyi imkanlar sunan şehirler iyi şehirlerdir. Öyle bir tanım var. Yani özellikle genç bir kadın üzerinden tanımlanır. Genç bir kadının içinde rahatlıkla hareket ettiği, hatta her günün her saatinde rahatlıkla hareket ettiği şehirler iyi şehirlerdir, sakin şehirlerdir. Biz de Fatih'imizde bütün yaptığımız şehircilik anlayışı, etkinliklerde üç tane temel hedef kitlemiz var. Bunu artık sizler biliyorsunuz. Birincisi çocuklar, ikincisi gençler ve en önemlisi de bütün bunları da toparlayacak olan kadınlara yönelik onların rahat edeceği, onların kendilerini iyi hissedeceği, konforlu hissedeceği alanlar inşa etmeye, etkinlikler yapmaya, mekanlar üretmeye gayret ediyoruz. ve Allah'a şükür yaptığımız her işte de sizler sahip çıkıyorsunuz. Hatta içinizde de vardır. Sadece Fatihliler değil, çünkü Fatih kendi cazibesi olan bir şehir, İstanbul'un her yerinden de etkinliklerimize katılanlar var" dedi.

'BU TÜR ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM'

Festival katılımcılarından Mine Telimen, 6 yaşından bu yana örgü ördüğünü belirterek, "Örgü yapmayı çok seviyorum. Geçen yıl da bu festivale katılmıştım. Bu yıl düzenleneceğini duyunca yine geldim. Hem ortamını hem de ambiyansını çok seviyorum. Elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu tür etkinlikleri takip ediyor ve katılabildiğimiz kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bugünkü organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ KADINLAR HAYATTAN KOPMAMALI'

Görme engelli girişimci Burçak Sofuoğlu ise örgü ve makrame sayesinde üretim yaparak gelir elde ettiğini söyledi. Sofuoğlu, "Dört yaşında görme yetimi kaybettim. İlkokul yıllarında örgü ve makrame öğrendim. Zamanla kendimi geliştirdim. Emekli olduktan sonra açtığım sosyal medya hesabı ve kadın emeği pazarları aracılığıyla ürünlerimi satmaya başladım. Makrame ile çiçeklik, abajur, çanta, terlik ve dekoratif ürünler üretiyorum. Kadınlara ve özellikle engelli kadınlara en önemli mesajım, kendilerini hayattan soyutlamamalarıdır. Üretmeye devam etsinler ve toplumun içinde yer alsınlar. Farkındalık oluşturabilmemiz için görünür olmamız gerekiyor" dedi.

Karınca Eğitim Birimleri Genel Sorumlusu Samiye Soysal ise Fatih Belediyesi bünyesinde 16 farklı noktada yaklaşık 8 bin 470 kursiyere 115 branşta eğitim verdiklerini belirterek, "Kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri satabilecekleri ve ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Eğitim alan, üreten, kazanan ve kendini geliştiren büyük bir kadın topluluğuyuz" diye konuştu.