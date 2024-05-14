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2 kurdun tacizine uğrayan genç çiftçi, yaşadığı korku dolu anları anlattı

SİVAS - Sivas'ta genç bir çiftçi tarlasına gübre atmaya gittiği sırada 2 yabani kurt traktörün etrafını sardı. Meraklı kurtların etrafında dolaştığını gören genç çiftçi, o anları saniye saniye görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan 19 yaşındaki Melih Baki Bakay, ekili tarım arazisine gübre atmak için arazilerine gitti. 3 tarlasına gübre atan genç çiftçi, diğer tarlaya gittiği esnada kendisine yaklaşan iki hayvanı ilk etapta köpek sandı. Kendisine yaklaşan hayvanların kurt olduğunu anlayan Bakay, cep telefonu kamerası ile kurtları görüntüledi. Görüntülerde 2 kurdun traktörün etrafında dolaştığı anlar yer aldı.

İzleyenleri hayrete düşüren anları kayıt altına aldı

Sivas'tan köye gittiğini ifade eden Melih Baki Bakay, "Tarlalara gübre atılması gerekiyordu. Birkaç tarlaya attıktan sonra başka bir tarlaya geçtim. Bir yabanin bana yaklaştığını gördüm. En başta köpek sandım, sonra kurt olduğunu gördüm. Bana doğru yaklaştı, yanıma geldi. Normalde kurtlar yaklaşmaz. Sonra bir tane değil iki tane olduğunu fark ettim. Videolarını alıp yoluma devam ettim. Benimle tarlaya geldiler. Tarlada bayağı koştu, oynadılar. Onların nasıl oynadığını, nasıl hızlı olduklarını görme şansım oldu. Tarladan çıktığımda da bir süre takip ettiler. Sonra da kendi yuvalarına döndüler sanırım. Ben onların daha küçük olduğunu düşünüyorum. Meraklarından dolayı yanıma geldiklerini düşünüyorum. Tedirgin olmadım çünkü yaban hayatı ile iç içeyim. Hayvanları çok seviyorum, o yüzden tedirginlik yaşamadım" dedi.