2 Mart Darbesi Anıldı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları, 2 Mart 1994'te DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanmasını "2 Mart Darbesi ile Kürt halkının iradesi hedef alındı." diyerek andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2 Mart, Türkiye siyasetinin hafızasında bir kırılma günüdür… 2 Mart Darbesi ile Kürt halkının iradesi hedef alındı. DEP milletvekilleri susturulmak istendi. Yıllar akıp geçti; isimler değişti, yöntemler değişti ama demokratik siyasete dönük baskı bitmedi. 4 Kasım Darbesi, kayyımlar, kumpas davalar, siyasi operasyonlar ve tutsak milletvekilleri aynı anlayışın bugüne uzanan izleri."

Ne baskılar ne tehditler ne de zindanlar halkın iradesini teslim alabildi. O karanlık günlerde ağır bedeller ödeyen, aramızda olmayan sevgili Orhan Doğan'ı ve Selim Sadak'ı saygı ve minnetle anıyorum. Devraldığımız mücadeleyi aynı kararlılıkla büyütüyoruz. Çünkü tarih defalarca gösterdi: Darbeler yenilir, halk iradesi kalır. Demokratik siyaset er ya da geç kendi yolunu açar."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise şunları kaydetti:

"32 yıl önce bugün, tarihe '2 Mart darbesi' olarak geçen siyasi darbeyle Kürt milletvekilleri dokunulmazlıkları kaldırıldı, Meclis'te bileklerine kelepçe vuruldu. Aradan geçen 32 yılda bu zihniyet biçim değiştirmiş olsa da varlığını sürdürüyor; kayyım atamaları, kumpas davaları, tutsak milletvekilleri utancı devam ediyor. Ancak tarih bir kez daha gösterdi ki darbeler Kürt siyasetini ve muhalefeti susturamadı, aksine onu daha güçlü ve belirleyici kıldı."

O gün zulme uğrayan vekillerden olan ve bugün aramızda olmayan Orhan Doğan ve Selim Sadak'ı saygı ve özlemle anıyorum. DEP'liler, Mecliste halkın sesini yükseltirken ağır bedellerden birini ödemek zorunda bırakıldılar. Halkın vekilleri 10 yıl cezaevinde kaldı, bir kısmı da sürgüne gitmek zorunda kaldı. Emekleri, mücadeleleri ve savundukları değerler bugün DEM Parti'nin demokratik siyaset anlayışının temel taşlarından biridir. Türkiye, artık siyasi darbelerin gölgesinden çıkmalı; demokratik siyasetin önündeki engeller tarihe gömülmelidir."